Представитель миссии миротворцев РФ оценил обстановку в Лачинском коридоре

Обстановка на трассе между Нагорным Карабахом и Арменией оценивается как спокойная. Об этом рассказал представитель российских миротворцев.

Обстановка на трассе между Нагорным Карабахом и Арменией оценивается как спокойная. Об этом рассказал представитель российских миротворцев.

Миссия обеспечивает безопасность на дороге, связывающей две территории. По так называемому Лачинскому коридору мирные жители возвращаются домой, перевозят своих родственников и имущество. Ранее трасса была закрыта из-за боевых действий в Карабахе.

С каждым днем количество людей на дороге растет. Миротворцы ведут учет автомобилей.

Перемирие в НКР начало действовать 10 ноября после подписания соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией. Баку и Ереван остаются на занятых позициях, затем часть территорий перейдут под контроль Азербайджана. Стороны должны обменяться пленными и телами погибших.