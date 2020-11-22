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13:20   22 Ноября 2020
Политика

Представитель миссии миротворцев РФ оценил обстановку в Лачинском коридоре

Представитель миссии миротворцев РФ оценил обстановку в Лачинском коридоре

Обстановка на трассе между Нагорным Карабахом и Арменией оценивается как спокойная. Об этом рассказал представитель российских миротворцев.

Миссия обеспечивает безопасность на дороге, связывающей две территории. По так называемому Лачинскому коридору мирные жители возвращаются домой, перевозят своих родственников и имущество. Ранее трасса была закрыта из-за боевых действий в Карабахе.

С каждым днем количество людей на дороге растет. Миротворцы ведут учет автомобилей.

Перемирие в НКР начало действовать 10 ноября после подписания соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией. Баку и Ереван остаются на занятых позициях, затем часть территорий перейдут под контроль Азербайджана. Стороны должны обменяться пленными и телами погибших.

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#миротворцы #азербайджан #армения #карабах

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