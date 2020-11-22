Компания Moderna объявила возможную стоимость вакцины от COVID-19

Вакцина против нового коронавируса, произведенная американской компанией Moderna, будет стоить от 25 до 37 долларов за дозу.

Вакцина против нового коронавируса, произведенная американской компанией Moderna, будет стоить от 25 до 37 долларов за дозу.

Глава Moderna Стефан Бансель отметил, что это справедливая цена, учитывая расходы системы здравоохранения на лечение пациентов с тяжелым течением COVID-19. Компания-производитель не заинтересована в максимально возможной прибыли, но конкретная стоимость будет зависеть от объема будущих заказов.

До конца текущего года планируется выпустить 20 млн доз, первые небольшие партии будут доступны в Европе почти сразу, добавил Бансель. По его словам, переговоры с Брюсселем близятся к завершению — это вопрос нескольких дней.

Власти США ранее выделили компания Moderna на создание вакцины 486 млн долларов. На третьем этапе испытаний она показала эффективность на уровне 94,5%.