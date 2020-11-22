ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны коронавируса в Европе

Европейским странам угрожает третья волна коронавирусной инфекции, заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения.

Европейским странам угрожает третья волна коронавирусной инфекции, заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения.

Это может произойти уже в начале 2021 года, уточнили в ВОЗ. Об этом Дэвид Набарро сообщил во время своего интервью швейцарской медиакомпании CH Media. Он объяснил, что первую волну пандемии Европе удалось взять под контроль, однако предотвратить наступление второй не получилось. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.