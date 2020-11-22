Стоимость вакцины "Спутник V" будет намного ниже западных аналогов

Российский препарат против коронавируса "Спутник V" будет стоить намного дешевле американских вакцин Pfizer и Moderna.

Российский препарат против коронавируса "Спутник V" будет стоить намного дешевле американских вакцин Pfizer и Moderna.

Стоимость вакцины Pfizer составит 19,5 доллара, а Moderna — от 25 до 37 долларов. При этом вакцинация данными препаратами проводится в два этапа, что увеличивает их стоимость.

"Для вакцин Pfizer, "Спутник V" и Moderna на человека требуется две дозы. Цена на "Спутник V" будет намного ниже", — говорится в Twitter-аккаунте российского препарата.

Стоит отметить, что в начале августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса, которую разработали специалисты научно-исследовательского центра имени Гамалеи.