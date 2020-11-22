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12:53   22 Ноября 2020
Общество

Стоимость вакцины "Спутник V" будет намного ниже западных аналогов

Стоимость вакцины "Спутник V" будет намного ниже западных аналогов

Российский препарат против коронавируса "Спутник V" будет стоить намного дешевле американских вакцин Pfizer и Moderna.

Стоимость вакцины Pfizer составит 19,5 доллара, а Moderna — от 25 до 37 долларов. При этом вакцинация данными препаратами проводится в два этапа, что увеличивает их стоимость.

"Для вакцин Pfizer, "Спутник V" и Moderna на человека требуется две дозы. Цена на "Спутник V" будет намного ниже", — говорится в Twitter-аккаунте российского препарата.

Стоит отметить, что в начале августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса, которую разработали специалисты научно-исследовательского центра имени Гамалеи.

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#россия #вакцина #коронавирус #Спутник V

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