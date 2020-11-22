Пианист Мацуев не может смириться со смертью оперного певца Хворостовского

Российский пианист-виртуоз Денис Мацуев рассказал, что до сих пор не может поверить в то, что со дня смерти Дмитрия Хворостовского прошло уже три года.

Российский пианист-виртуоз Денис Мацуев рассказал, что до сих пор не может поверить в то, что со дня смерти Дмитрия Хворостовского прошло уже три года.

Оперный певец скончался 22 ноября 2017 года, но именитый пианист Мацуев до сих пор не может в это поверить. По его ощущением, Дмитрий Хворостовский просто далеко уехал на гастроли. Денис Мацуев заявил, что запомнил коллегу по сцене человеком, который всегда радовался жизни.

Пианист вспомнил, что время от времени пересекался на гастролях с оперным певцом, правда их встречи были кратковременными. Мацуев уверен, что имя Дмитрия Хворостовского будет известно всегда и всем благодаря его невероятному таланту.

"Прошло три года, а в его смерть с трудом верится до сих пор. У меня такое ощущение, что он где-то на гастролях", — рассказал Денис Мацуев в беседе с Nation News.

Народный артист России Дмитрий Хворостовский умер в возрасте 55 лет. В последний год своей жизни он боролся с серьезной болезнью, которая в итоге оказалась сильнее. Сейчас его вдова Флоранс делает все, чтобы о ее покойном супруге не забыли поклонники.