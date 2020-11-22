Аксенов рассказал, как Крым справился с блокадами воды и электричества

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, как полуостров решал проблемы энергетической и водной блокад. Он уверен, что они привели к положительным итогам.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, как полуостров решал проблемы энергетической и водной блокад. Он уверен, что они привели к положительным итогам.

Республика осталась без электричества 22 ноября 2015 года, когда четыре украинские ЛЭП оказались повреждены из-за диверсии. Наладить снабжение удалось только после запуска энергомоста из России. По словам Аксенова, благодаря этому событию Крым перестал испытывать дефицит электричества и накопил большой запас мощности.

Отдельно глава республики сказал о проблемах с водой. На полуострове активно реализуют федеральный план по снабжению региона жизненно важным ресурсом. Он уверен, что вопрос дефицита воды вскоре будет окончательно решен.

Республика до 2014 года получала порядка 85% воды из Украины по Северо-Крымскому каналу. После референдума подача ресурса прекратилась. С тех пор полуостров существовал за счет собственных скважин и водохранилищ, запас которых истощался из-за малого количества осадков.