Армения почтит память погибших военнослужащих в НКР 22 ноября

Власти Армении объявили 22 ноября днем памяти военнослужащих, которые погибли во время конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба президента страны.

Власти Армении объявили 22 ноября днем памяти военнослужащих, которые погибли во время конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба президента страны.

Глава государства Армен Саркисян и Католикос всех армян Гарегин Второй призвали граждан в этот день почтить память погибших в ходе конфликта с Азербайджаном.

Согласно последним данным, на территории Нагорного Карабаха с момента обострения конфликта погибли 2 425 военнослужащих Армении и 1 637 солдат НКР. Список погибших не окончателен. Число потерь Армении может возрасти после проведения судмедэкспертиз.

Лидеры Азербайджана, РФ и Армении подписали совместное соглашение о прекращении боевых действий в НКР. На территории региона были размещены российские миротворцы.