Войска стягивают технику в центр Минска

Военные размещают спецтехнику в центре Минска. Об этом сообщили очевидцы.

Военные размещают спецтехнику в центре Минска. Об этом сообщили очевидцы.

Колонны двигаются из микрорайона Уручье, где базируется часть войск Министерства внутренних дел Белоруссии. Стягивание техники связано с очередной акцией протеста.

На центральных улицах, например, на площади Независимости, уже установили ограждения. На соседних дорогах появились водометы и автозаки. Оградительные сооружения поставили на проспекте Победителей и возле стелы "Минск город-герой", где обычно собираются активисты.

Акции в Белоруссии длятся уже более трех месяцев. Они начались после президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко.