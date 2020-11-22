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11:59   22 Ноября 2020
Политика

Войска стягивают технику в центр Минска

Войска стягивают технику в центр Минска

Военные размещают спецтехнику в центре Минска. Об этом сообщили очевидцы.

Колонны двигаются из микрорайона Уручье, где базируется часть войск Министерства внутренних дел Белоруссии. Стягивание техники связано с очередной акцией протеста.

На центральных улицах, например, на площади Независимости, уже установили ограждения. На соседних дорогах появились водометы и автозаки. Оградительные сооружения поставили на проспекте Победителей и возле стелы "Минск город-герой", где обычно собираются активисты.

Акции в Белоруссии длятся уже более трех месяцев. Они начались после президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко.

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#минск #белоруссия #протесты

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