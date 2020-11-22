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11:51   22 Ноября 2020
Происшествия

СК предъявил представителю "Аэрофлота" в Лондоне обвинение в госизмене

СК предъявил представителю "Аэрофлота" в Лондоне обвинение в госизмене

Представитель авиакомпании "Аэрофлот" в Лондоне Дмитрий Федоткин подозревают в передаче секретных сведений о политической ситуации в РФ британской разведке.

Следователи предъявили Федоткину обвинение по статье 275 УК РФ ("Госизмена"). Подозреваемый свою вину в указанном преступлении не признает, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным ведомства, представитель "Аэрофлота" якобы хотел передать секретные сведения об общественно-политической ситуации в РФ разведке Великобритании.

Лефортовский суд Москвы арестовал Федоткина до 10 января 2021 года.

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