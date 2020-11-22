Налоговые органы РФ облегчат жизнь "ипотечникам"

Власти РФ планируют упростить процедуру получения налогового вычета при покупке жилья. Заемщики скоро перестанут собирать пакеты документов и заполнять налоговые декларации.

Власти РФ планируют упростить процедуру получения налогового вычета при покупке жилья. Заемщики скоро перестанут собирать пакеты документов и заполнять налоговые декларации.

Все, что россиянам нужно сделать, это подать заявление на сайте ФНС. Каждый гражданин России имеет право один раз в жизни получить имущественный вычет при покупке жилья: до 2 млн рублей в зависимости от стоимости недвижимого имущества, 3 млн под проценты по ипотеке, уточнила главный налоговый консультант юридической фирмы Tax Compliance Юлия Павлова.

То есть, россияне могут вернуть себе максимум 260 000 рублей налогов за покупку квартиры или дома и уплаченные проценты по кредиту до 390 000 рублей. На практике процесс сбора документов для получения этих вычетов был затруднен. Люди должны были заполнить налоговую декларацию и подать в налоговую инспекцию документы, подтверждающие их официальный доход, право собственности на жилье, договор займа и копии платежных документов.

В связи с этим ФНС РФ решила оптимизировать этот процесс и готовит соответствующий законопроект совместно с Минфином РФ.