Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:30   22 Ноября 2020
Экономика

Европарламент встревожен тесным сотрудничеством Сербии с Россией

Европарламент встревожен тесным сотрудничеством Сербии с Россией

Европейский парламент (ЕП) обеспокоен тесным сотрудничеством Сербии с Россией, а также растущей зависимостью Белграда от поставок оборонной техники из Китая.

В то же время, как показывает инициатива, Европейский парламент приветствует тот факт, что членство в Европейском союзе остается "стратегической целью" Сербии, а также что Белград поддерживает общую стратегию ЕС по внешней политике и политике безопасности.

Сербия игнорирует "общие приоритеты ЕС и США при построении отношений с Россией", заявил в январе Элиот Энгель, председатель комитета по иностранным делам нижней палаты конгресса США.

Вашингтон давно выражает неудовлетворение стремлением Белграда найти баланс между Востоком и Западом, добавил конгрессмен.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #ес #сша #европарламент #сербия #белград #сотрудничество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров