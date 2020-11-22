Европарламент встревожен тесным сотрудничеством Сербии с Россией

Европейский парламент (ЕП) обеспокоен тесным сотрудничеством Сербии с Россией, а также растущей зависимостью Белграда от поставок оборонной техники из Китая.

Европейский парламент (ЕП) обеспокоен тесным сотрудничеством Сербии с Россией, а также растущей зависимостью Белграда от поставок оборонной техники из Китая.

В то же время, как показывает инициатива, Европейский парламент приветствует тот факт, что членство в Европейском союзе остается "стратегической целью" Сербии, а также что Белград поддерживает общую стратегию ЕС по внешней политике и политике безопасности.

Сербия игнорирует "общие приоритеты ЕС и США при построении отношений с Россией", заявил в январе Элиот Энгель, председатель комитета по иностранным делам нижней палаты конгресса США.

Вашингтон давно выражает неудовлетворение стремлением Белграда найти баланс между Востоком и Западом, добавил конгрессмен.