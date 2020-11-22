Россия будет добиваться выполнения условий Договора по открытому небу

Ситуация с Договором по открытому небу (ДОН) после выхода из него США находится под наблюдением Москвы. Все дальнейшие действия будут исходить из соображений безопасности.

Ситуация с Договором по открытому небу (ДОН) после выхода из него США находится под наблюдением Москвы. Все дальнейшие действия будут исходить из соображений безопасности.

Российская сторона будет добиваться полного выполнения условий Договора от тех участников, кто остался в составе соглашения. Об этом заявил МИД России. Соединенные Штаты в ночь на 22 ноября прекратили свое участие в Договоре. В ведомстве подчеркнули, что инициатива создания ДОН пошла именно от Вашингтона еще в рамках переговоров с СССР. При этом преследовалась цель изучить недоступные территории Советского Союза, уверены в МИД.

"Отношение Вашингтона к Договору стало меняться в худшую сторону, когда обыденностью стали российские полёты над территорией США", — говорится в заявлении.

Возник ряд спорных моментов, которые Соединенные Штаты отказывались урегулировать, при этом предъявляя свои требования. Вашингтон ожидает от своих европейских партнеров запрета полетов ВКС РФ над военными объектами США, при этом получая данные фотосъемки российской территории. В связи с этим Москва намерена добиваться тщательного исполнения условий ДОН от всех участвующих стран.