Добыча энергоресурсов "Газпром нефтью" выросла в 2020 году

"Газпром нефть" нарастила добычу углеводородов в январе-сентябре текущего года на 0,2% относительно показателя за прошлый год, говорится в сообщении компании.

"Газпром нефть" нарастила добычу углеводородов в январе-сентябре текущего года на 0,2% относительно показателя за прошлый год, говорится в сообщении компании.

Показатель, с учетом доли в совместных предприятиях нефтедобывающей компании, вырос до 72,09 млн тонн или 532,58 млн тонн баррелей нефтяного эквивалента. На уровень добычи углеводородов в текущем году повлияли ограничения в рамках соглашения ОПЕК+.

Отмечается сокращение добычи газового конденсата на 4,3% за отчетный период, до 45,63 млн тонн, а добыча газа увеличилась на 6,3%, до 32,07 млрд кубометров топлива. Среднесуточная добыча энергоресурсов снизилась на 0,5%, до 1,94 млн баррелей нефтяного эквивалента. Объем переработки на собственных НПЗ и НПЗ совместных предприятий сократился на 2,9%, до 30,17 млн тонн.