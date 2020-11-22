Маньяк Чикатило был внештатным сотрудником милиции

В ходе расследования серий убийств, совершенных Андреем Чикатило, выяснилось, что он оказался внештатным сотрудником милиции, отмечено в материалах уголовного дела.

В ходе расследования серий убийств, совершенных Андреем Чикатило, выяснилось, что он оказался внештатным сотрудником милиции.

На допросе Чикатило заявил, что помогал разоблачать расхитителей социалистической собственности в составе ростовской областной милиции по линии ОБХСС, пишет "Лента.ру".

В материалах дела также есть выписка из приказа №59 начальника ОВД Новошахтинского горисполкома от 10 апреля 1975 года, в соответствии с которым Чикатило Андрея Романовича зачислили в состав внештатных сотрудников милиции.

"Когда начались убийства в области, я принимал участие в патрулировании на улицах. Я знал, что милиция ищет убийцу", — отметил маньяк на суде.

В советские времена удостоверение внештатного милиционера давало право бесплатного проезда на любом общественном транспорте, а также проходить незамеченным через милицейские посты. Этим можно объяснить то, что Чикатило не могли найти на протяжении многих лет.