Саудиты попытаются стать лидерами по поставкам водорода

Главный поставщик нефти в мире — Саудовская Аравия — намерена стать крупнейшим экспортером водорода.

Главный поставщик нефти в мире — Саудовская Аравия — намерена стать крупнейшим экспортером водорода.

Планы страны обозначил король КСА Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в ходе брифинга в Эр-Рияде. Запасы природного газа позволяют производить "голубой" водород, отметил глава государства, имея в виду получаемое из углеводородов топливо. Первая в мире партия "голубого" водорода была поставлена саудитами в сентябре в Японию.

Кроме того, Саудовская Аравия намерена с 2025 года получать топливо благодаря солнечной энергии. Речь идет о "зеленом" водороде, который будет производиться на предприятии в городе Неом. На фоне отказа большинства стран от ископаемых видов топлива Эр-Рияд планирует сохранить позицию ключевого поставщика энергоресурсов.