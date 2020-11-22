Оперативный штаб сообщил о новых случаях коронавируса в РФ

Оперативный штаб опубликовал данные о новых случаях коронавируса в России. За последние сутки в стране зарегистрировали 24 581 нового пациента.

Оперативный штаб опубликовал данные о новых случаях коронавируса в России. За последние сутки в стране зарегистрировали 24 581 нового пациента.

Случаи инфекции зафиксировали в 85 регионах страны. Более 23% заболевших не имели клинических проявлений COVID-19. Выявлен 401 летальный исход. От новой коронавирусной инфекции за последние 24 часа излечились 18 008 человек.

По состоянию на 22 ноября, в России зарегистрировано 2 089 329 случаев COVID-19. Жертвами коронавируса стали 36 179 человек.