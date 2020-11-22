Леонков объяснил, к чему приведет выход США из Договора по открытому небу

Развал ДОН вернет международную безопасность к уровню времен холодной войны, уверен военный эксперт.

США покидают Договор по открытому небу (ДОН). Полгода назад Вашингтон заявил, что документ более не отвечает национальным интересам страны, и запустил процедуру выхода из него.

В Договоре участвуют 34 государства, в том числе и Россия. Он позволяет подписантам облетать территорию друг друга с целью укрепления доверия и контроля над вооружениями. Теперь Москве предстоит решить, оставаться в договоре или тоже последовать на выход. Военные эксперты опасаются, что после развала договора Соединенные Штаты станут монополистами на сбор разведывательной информации.

Что не устроило США?

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу еще 21 мая. Причина — якобы несоблюдение документа Россией. Как утверждает американская сторона, имели место «неоднократные нарушения со стороны Москвы». Американцев не устраивает, что российские коллеги отказывают в использовании неба в десятикилометровом коридоре вдоль границы с Абхазией и Южной Осетией.

В Москве неоднократно поясняли, что Россия признала эти государства независимыми, поэтому выполняет требования ДОН, согласно которым наблюдательные полеты не проводятся ближе десяти километров от границы государства, не являющегося участником Договора. Кроме того, с учетом современных технических возможностей изображения этих районов можно получить, не залетая в коридор.

Не нравится Соединенным Штатам и то, что Москва ограничила дальность полетов над Калининградской областью 500 километрами. При этом Россия напоминает, что такой режим абсолютно идентичен тому, который США установили для Аляски. Глава МИД Сергей Лавров ранее отмечал, что даже при таких ограничениях у американцев была возможность покрывать 90% территории Калининградской области.

Есть и другие поводы для недовольства: полеты над Крымом, который Запад считает «аннексированной территорией Украины», а также обвинения в том, что Москва использует фотографии, полученные в рамках полетов, для выбора целей. И даже, что во время полетов над США российская сторона якобы следила за местонахождением Трампа.

Позиция России

Сергей Лавров 12 ноября назвал два условия, при выполнении которых Россия останется в Договоре. Во-первых, Москва требует от европейских стран-участниц письменных гарантий того, что они не будут передавать США информацию, собранную ими при полетах над российской территорией.

Во-вторых, Москва настаивает, чтобы европейцы письменно заверили ее, что не будут запрещать российским самолетам инспектировать расположенные на территории их стран американские военные объекты.

.@MID_RF в связи с выходом ???????? #США из #ДОН: Будем добиваться гарантий выполнения оставшимися в #ДОН государствами их обязательств по обеспечению возможности наблюдения всей их территории и по непередаче материалов наблюдательных полётов третьим странам.???? https://t.co/bLFjAXQKaa pic.twitter.com/uAten1FmNY — МИД России ???????? (@MID_RF) November 22, 2020

По словам Лаврова, власти США требуют от союзников обратных гарантий — что те будут передавать им все собранные в России данные, а пролеты российских военных бортов над американскими базами в Европе запретят.

«Совсем непорядочно. То есть мы совсем никому ничего не хотим показывать, а сами будем из наших союзников нелегально выжимать информацию, которую они по условиям договора не имеют права американцами передавать», — заявил глава МИД.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов также подчеркнул, что Россию категорически не устраивает отсутствие готовности союзников США предоставить письменные гарантии.

«В сложившихся обстоятельствах не скрываем, что ДОН нужен нам ровно в той же мере, что и другим государствам-участникам. Как мы неоднократно говорили, все опции наших дальнейших действий остаются открытыми. В связи с этим после выхода США из договора будем внимательно отслеживать заявления и действия партнеров, делая для себя выводы и принимая необходимые решения, — цитируют дипломата «Известия».

В день выхода США из Договора в МИД РФ подтвердили, что будут добиваться от участников ДОН твердых гарантий выполнения обязательств.

К чему приведет развал ДОН?

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с «Политикой Сегодня» высказал мнение, что союзники США в Договоре вряд ли согласятся с требованием Москвы.

«Европейские страны НАТО в последнее время идут четко в фарватере своего лидера — США», — пояснил он.

Выход США из Договора приведет к дальнейшему ухудшению военно-политической обстановки и к тому, что США останется единственным монополистом на сбор разведывательной информации в евроатлантическом регионе, считает Леонков. Эксперт также оценил перспективы развала соглашения:

«ДОН был единственным и объективным доказательством того, что стороны не готовятся к боевым действиям. Вкупе с пропагандой США об "угрозах со стороны России", разведывательная информация о ней будет подаваться под таким же ключом: "Россия готовится что-то развернуть, напасть". И европейским партнерам не останется ничего, как этому верить. Под этим соусом США будут поставлять ракеты средней и малой дальности Европе, чтобы "защитить ее от России"».

При этом любые меморандумы Москвы о том, что подобные заявления не соответствуют действительности, не будут иметь никакой силы, подчеркивает Леонков. Эксперт напомнил, что инициативы российской стороны по СНВ-3 и другим договорам уже были отвергнуты Западом.

«Если договор развалится, в области безопасности вернутся те времена, которые были в годы холодной войны», — заключил собеседник издания.

О соглашении. История вопроса

Главная задача Договора по открытому небу — развитие открытости и содействие наблюдению за выполнением соглашений в области контроля над вооружениями (в первую очередь Договора об обычных вооруженных силах в Европе). Полеты проводятся на уведомительной основе. Документ предусматривает годовые квоты как для наблюдаемой стороны, так и для наблюдающей.

Над территориями России и США можно провести не более 42 наблюдательных полетов в год, над остальными государствами — 12 и менее. Всего с момента подписания договора было осуществлено более тысячи различных миссий.

База обеспечения реализации ДОН была сформирована на авиабазе в Кубинке как отдельное подразделение 19 апреля 1994 года. Позже она вошла в состав 226-го отдельного смешанного авиаполка, который был выведен из Германии. Для наблюдательных полетов Россия использует специально оборудованные самолеты Ан-30 и Ту-154М-Лк-1, а США — Boeing OC-135B Open Skies. Согласно договору, возможно использовать для наблюдательного полета технику, принадлежащую наблюдаемой стороне.

Самолет наблюдения не оснащен вооружением. Установленная на нем аппаратура (аэрофотоаппараты) проходит строгое освидетельствование представителями государств, участвующих в договоре. На борту всегда присутствуют представители «наблюдаемой» страны. Взлет осуществляется с определенного аэродрома. В России такие аэродромы расположены в Кубинке (Московская область), Улан-Удэ, Магадане и Воркуте.

Договор по открытому небу разработан при активном участии России и подписан в марте 1992 года в Хельсинки представителями 23 стран, членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.