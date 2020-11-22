Четыре сотни уголовных дел открыли в Крыму из-за неуплаты алиментов

Уголовные дела возбуждены против неплательщиков алиментов в Крыму.

Уголовные дела возбуждены против неплательщиков алиментов в Крыму.

Наибольшее количество неплательщиков выявлено в Джанкое и Джанкойском районе, Евпатории и Феодосии, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Крыму.

Согласно статье УК, наказание предусматривает год исправительных работ, арест на срок до трех месяцев или лишение свободы до одного года.

Судебный пристав составляет рапорт об обнаружении признаков преступления, если должник в течение двух месяцев со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания не выплачивает денежные средства на содержание ребенка.