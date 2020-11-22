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10:30   22 Ноября 2020
Политика

Второй этап местных выборов стартовал на Украине

Второй этап местных выборов стартовал на Украине

Участки для голосования на выборах депутатов сельских советов и глав украинских городов начали принимать посетителей в 8:00 по местному времени (9:00 по мск).

Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что повторное голосование проводится в Бердянске, Львове, Полтаве, Николаеве и на территории других регионов страны. Никто из кандидатов не смог получить поддержку более 50% граждан на первом этапе выборов.

Выборы депутатов 47 местных советов в территориальных общинах также подразумевают проведение повторного голосования. Результаты избирательного процесса должны быть установлены не позднее 27 ноября.

Первый тур украинских выборов состоялся 25 октября. По информации Федерального агентства новостей, явка избирателей составила 36,88%.

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#украина #выборы #цик

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