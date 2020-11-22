Супруга Макарского оказалась на грани смерти после процедуры ЭКО

Актер Антон Макарский и его супруга Виктория 13 лет пытались стать родителями. Жена артиста рассказала, что однажды чуть не умерла из-за осложнений после процедуры ЭКО.

Актер Антон Макарский и его супруга Виктория 13 лет пытались стать родителями. Жена артиста рассказала, что однажды чуть не умерла из-за осложнений после процедуры ЭКО.

Семья Макарских приняла участие в программе "Секрет на миллион" на канале НТВ. В беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой пара откровенно рассказала о 13 годах тщетных попыток родить ребенка. Виктория Макарская призналась, что была готова на все, чтобы на свет появился долгожданный малыш.

Врачи разводили руками, ведь при тщательном обследовании у супругов не было выявлено проблем со здоровьем. Виктория решилась на ЭКО, однако врачи неправильно рассчитали дозу гормонов, и у нее начались серьезные осложнения.

"Я не представляла, что это может быть до смерти. На меня попал тот самый случай, когда мне неправильно дали дозу. <...> Оказалось, что жидкость у меня в организме пошла во все внутренние органы. Врачи срочно без наркоза откачивали воду из меня", — рассказала супруга Антона Макарского.

Оказалось, что ей было крайне противопоказано делать ЭКО, однако врачи не предупредили ее об опасных последствиях, а просто взяли большие деньги за процедуру. Когда пара уже смирилась, что никогда не станет родителями, случилось чудо. Через 13 лет попыток стать родителями в семье Макарских родилась дочь Маша, а еще через несколько лет — сын Иван. Актер признался, что они буквально вымолили своих детей и благодарят за них бога.