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9:43   22 Ноября 2020
Происшествия

Пассажирский лайнер сел на мель у финских островов

Пассажирский лайнер сел на мель у финских островов

Буря, разыгравшаяся в Балтийском море, стала причиной того, что паром с пассажирами, следовавший из Стокгольма в Турку, сел на мель.

Паром с пассажирами на борту во время разбушевавшейся бури сел на мель у финских островов в Балтийском море. По имеющимся данным, на борту судна находятся 400 человек, среди которых пассажиры и члены команды корабля.

Береговая охрана рассказала, что протечек в судне вследствие произошедшего нет и оно надежно закреплено. Сейчас находящимся там людям ничто не угрожает. На место происшествия прибыли первые спасательные отряды.

Добавим, паром следовал маршрутом из Стокгольма в Турку. По дороге он должен был зайти на Аландские острова.

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#балтийское море #море #паром #буря

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