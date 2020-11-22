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9:28   22 Ноября 2020
Происшествия

Археологи обнаружили останки раба и богача в Помпеи

Археологи обнаружили останки раба и богача в Помпеи

Останки погибших в результате извержения вулкана обнаружили при раскопках разрушившегося древнего римского города Помпея.

Человеческие останки были найдены в Чивита-Джулиана, в местечке, расположенном в 700 метрах к северо-западу от центра древних Помпей. По данным археологов, один из мужчин был человеком высокого статуса, а другой - его рабом.

"Возможно, они искали убежища от извержения, когда их накрыла лава", — сообщили в пресс-службе археологического парка Помпеи.

Сжатые руки и ноги указывают на то, что смерть людей наступила от теплового шока. Свыше 10 тысяч человек оказались в эпицентре извержения вулкана Везувий в 79-м году нашей эры. Город был погружен под слой пепла, пыли и лавы.

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#останки #археологи #помпея

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