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9:22   22 Ноября 2020
Политика

Штаб Трампа намерен инициировать пересчет голосов в Джорджии

Штаб Трампа намерен инициировать пересчет голосов в Джорджии

Команда действующего президента США Дональда Трампа настояла на пересчете голосов в штате Джорджия. Об этом сообщила группа юристов американского лидера.

Предвыборный штаб главы Белого дома заявил, что желает обеспечить соблюдение всех аспектов законодательства штата Джорджия и Конституции США. По словам представителей штаба, необходимо сопоставление подписей для честного пересчета голосов. Адвокат президента Руди Джулиани подтвердил, что нарушения в избирательном процессе носили системный характер.

Губернатор штата Джорджия ранее сообщил, что на выборах были допущены значительные ошибки. Согласно закону, необходимо сертифицировать результаты голосования, отметил политик.

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#сша #выборы #джорджия

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