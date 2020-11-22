Носки и свечи оказались в списке худших новогодних подарков россиян

Мужчины не любят, когда им дарят на Новый год носки, свитера и футболки, а женщины назвали неудачными подарками новогодние статуэтки и свечи.

Мужчины не любят, когда им дарят на Новый год носки, свитера и футболки, а женщины назвали неудачными подарками новогодние статуэтки и свечи.

РИА Новости со ссылкой на результаты исследования онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob сообщает, что для 8% опрошенных самыми неудачными новогодними подарками, которые они получали, стали предметы одежды. Такой ответ дали 13% мужчин и 4% женщин. Около 4% россиян не хотят найти под елкой новогодние сувениры: свечи, брелоки, статуэтки и магниты.

Конфеты, шоколад или торт также попали в рейтинг худших новогодних подарков 3% респондентов. Косметику или парфюмерию назвали неудачным подарком 3% опрошенных, посуду или кухонные принадлежности — 2%.

Другие варианты неудачных подарков, среди которых оказался кальян для некурящего, ласты, разводной ключ и шариковая ручка, назвали 18% опрошенных.