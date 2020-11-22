Американский пенсионер прогнал из своего дома грабителей с помощью трости

Пожилая пара в США впустила в свой дом мужчину, который представился сотрудником коммунальных служб. Мужчина отвлекал внимание супругов, чтобы другие грабители забрали все ценное.

Пожилая пара в США впустила в свой дом мужчину, который представился сотрудником коммунальных служб. Мужчина отвлекал внимание супругов, чтобы другие грабители забрали все ценное.

Инцидент произошел в штате Иллинойс. Пожилая пара вместе с "коммунальным сотрудником" спустились в подвал для проверки электросчетчика и пожарной сигнализации. Спустя некоторое время женщина услышала шорохи на втором этаже, о чем сразу сообщила мужу, передает "Комсомольская правда".

Поняв, что в дом проникли злоумышленники, а псевдо-коммунальщик отвлекал их внимание, 81-летний Дэн Донаван, который в прошлом был морским пехотинцем, выбежал из подвала, схватил старую ирландскую трость и нанес по ворам несколько сильных ударов. На тот момент грабители уже выносили наволочку, в которую собрали украденные вещи.

После этого Донаван выбежал на улицу, где разбил лобовое стекло автомобиля преступников.

"Надеюсь, что мне удалось выбить из их головы всю дурь и после того, как они придут в себя, то решат заняться чем-то другим", — сказал бывший пехотинец.

После инцидента мужчина не стал убирать ирландскую трость с видного места.