Китайские власти ввели карантин на границе с РФ из-за двух случаев COVID-19

Власти Китая ввели карантин в городском округе Маньчжурия, который находится на границе с Забайкальским краем, из-за обнаруженных там двух случаев коронавирусной инфекции.

Власти Китая ввели карантин в городском округе Маньчжурия, который находится на границе с Забайкальским краем, из-за обнаруженных там двух случаев коронавирусной инфекции.

В китайском городе Маньчжоули расположен грузопассажирский пограничный переход "Забайкальск — Маньчжурия". Этот населенный пункт является важным логистическим центром на границе Российской Федерации и Китая.

Китайские власти ввели запрет на массовые мероприятия и собрания в населенном пункте. Также на время закрываются школы, детские сады и развлекательные заведения. В Маньчжурии проведут массовое тестирование всех жителей.