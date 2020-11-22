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7:37   22 Ноября 2020
Общество

Китайские власти ввели карантин на границе с РФ из-за двух случаев COVID-19

Китайские власти ввели карантин на границе с РФ из-за двух случаев COVID-19

Власти Китая ввели карантин в городском округе Маньчжурия, который находится на границе с Забайкальским краем, из-за обнаруженных там двух случаев коронавирусной инфекции.

В китайском городе Маньчжоули расположен грузопассажирский пограничный переход "Забайкальск — Маньчжурия". Этот населенный пункт является важным логистическим центром на границе Российской Федерации и Китая.

Китайские власти ввели запрет на массовые мероприятия и собрания в населенном пункте. Также на время закрываются школы, детские сады и развлекательные заведения. В Маньчжурии проведут массовое тестирование всех жителей.

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#россия #китай #коронавирус #Маньчжоули

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