Трамп рассказал о данных, которые могут изменить итоги выборов в США

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что у него имеются данные о фальсификациях на президентских выборах в США, которые могут изменить итоги голосования.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что у него имеются данные о фальсификациях на президентских выборах в США, которые могут изменить итоги голосования.

Соответствующее заявление президент США сделал у себя в Twitter. Он уточнил, что такие данные у него имеются по четырем американским штатам, однако не пояснил, о каких именно идет речь.

"Почему Джо Байден так спешно формирует кабинет, когда мои расследователи выявили сотни тысяч мошеннических голосов, что достаточно для того, чтобы, по крайней мере, изменить [результаты] в четырех штатах, что в итоге более чем достаточно для победы на выборах", — говорится в публикации американского лидера.

Трамп также надеется, что различные законодательные органы и суды "найдут смелость" для обеспечения целостности на президентских выборах в Соединенных Штатах.

Голосование в США прошло 3 ноября. В качестве кандидата от республиканской партии выступил действующий лидер страны Дональд Трамп, а его оппонентом от демократов стал Джозеф Байден.