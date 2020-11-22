Врачи США будут использовать коктейль из антител, которым лечили Трампа

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало разрешение на экстренное применение коктейля из антител REGN-COV2 для лечения COVID-19.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало разрешение на экстренное применение коктейля из антител REGN-COV2 для лечения COVID-19.

Моноклональные антитела смогут назначать в экстренных случаях для лечения коронавирусной инфекции в легкой и средней степени тяжести у взрослых и детей.

Коктейль также будут давать лицам в возрасте 65 лет и старше, а также тем, кто имеет определенные хронические заболевания. При этом, его не разрешено давать пациентам, госпитализированным с COVID-19 или для тех, кто нуждаются в кислородной терапии.

Действующий президент США Дональд Трамп ранее заявил, что работает над тем, чтобы добиться скорейшего одобрения препарата из антител компании Regeneron и лекарства от компании Eli Lilly and Co.