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6:31   22 Ноября 2020
Общество

Врачи США будут использовать коктейль из антител, которым лечили Трампа

Врачи США будут использовать коктейль из антител, которым лечили Трампа

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало разрешение на экстренное применение коктейля из антител REGN-COV2 для лечения COVID-19.

Моноклональные антитела смогут назначать в экстренных случаях для лечения коронавирусной инфекции в легкой и средней степени тяжести у взрослых и детей.

Коктейль также будут давать лицам в возрасте 65 лет и старше, а также тем, кто имеет определенные хронические заболевания. При этом, его не разрешено давать пациентам, госпитализированным с COVID-19 или для тех, кто нуждаются в кислородной терапии.

Действующий президент США Дональд Трамп ранее заявил, что работает над тем, чтобы добиться скорейшего одобрения препарата из антител компании Regeneron и лекарства от компании Eli Lilly and Co.

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