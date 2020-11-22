Суд отклонил иск с требованием Трампа не учитывать бюллетени в Пенсильвании
Окружной суд в Пенсильвании отказал в требовании предвыборного штаба лидера США Дональда Трампа не учитывать голоса избирателей на президентских выборах, присланных по почте.
Согласно постановлению суда, помимо отказа в выполнении соответствующих требований, республиканцев также лишили возможности подать повторный иск. В документе указано, что причиной отказа послужило недостаточное количество доказательств, чтобы лишить права голоса несколько миллионов граждан США.
"Истцы просят этот суд лишить права голоса почти семь миллионов избирателей... Суду были представлены безосновательные юридические аргументы и спекулятивные обвинения... не подтвержденные доказательствами", — говорится в постановлении суда.
Недавно президент США Дональд Трамп сообщил, что подал иск в суд штата Пенсильвания. В нем американский лидер указывает на незаконность системы голосования посредством бюллетеней по почте. Иск был подан в адрес госсекретаря штата Кэти Буквар.
Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Кандидатами стали нынешний глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.