Суд отклонил иск с требованием Трампа не учитывать бюллетени в Пенсильвании

Окружной суд в Пенсильвании отказал в требовании предвыборного штаба лидера США Дональда Трампа не учитывать голоса избирателей на президентских выборах, присланных по почте.

Окружной суд в Пенсильвании отказал в требовании предвыборного штаба лидера США Дональда Трампа не учитывать голоса избирателей на президентских выборах, присланных по почте.

Согласно постановлению суда, помимо отказа в выполнении соответствующих требований, республиканцев также лишили возможности подать повторный иск. В документе указано, что причиной отказа послужило недостаточное количество доказательств, чтобы лишить права голоса несколько миллионов граждан США.

"Истцы просят этот суд лишить права голоса почти семь миллионов избирателей​​​... Суду были представлены безосновательные юридические аргументы и спекулятивные обвинения... не подтвержденные доказательствами", — говорится в постановлении суда.

Недавно президент США Дональд Трамп сообщил, что подал иск в суд штата Пенсильвания. В нем американский лидер указывает на незаконность системы голосования посредством бюллетеней по почте. Иск был подан в адрес госсекретаря штата Кэти Буквар.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Кандидатами стали нынешний глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.