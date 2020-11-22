Сотрудник Роскачества назвал ограничения для хозяев старых гаджетов

Проблемы в 2021 году могут возникнуть у тех владельцев, чье устройство на системе Android поддерживает версию ОС 7.1. Для них могут быть закрытыми больше трети сайтов.

Проблемы в 2021 году могут возникнуть у тех владельцев, чье устройство на системе Android поддерживает версию ОС 7.1. Для них могут быть закрытыми больше трети сайтов.

Об этом сообщил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. В сентябре 2021 года подходит к концу срок действия сертификата DST Root X3. Именно он вел перекрестную подпись для порталов с шифрованием, пишет агентство "Прайм".

"Этим с 2015 года занимались компании Let's Encrypt и IdenTrust", — отметил специалист.

Эти компании не смогли заключить договор, по которому можно было бы продлить сертификат, поэтому больше трети сайтов станут недоступными для хозяев гаджетов с Android 7.1.1 и более старыми версиями. Избежать подобной проблемы можно при смене телефона на более современное устройство, заключил эксперт.