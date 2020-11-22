Сотрудника полиции в Мичигане уволили из-за арбуза с лицом Камалы Харрис

Заместитель шерифа в штате Мичиган была уволена из-за "расистской фотографии" с арбузом, на котором вырезали лицо кандидата от демократов пост вице-президента США Камалы Харрис.

Заместитель шерифа в штате Мичиган была уволена из-за "расистской фотографии" с арбузом, на котором вырезали лицо кандидата от демократов пост вице-президента США Камалы Харрис.

Согласно данным издания New York Post, полицейская у себя на странице в Facebook выложила пост с двумя фотографиями. На одной из них были три тыквы, которые были подписаны как действующий лидер США Дональд Трамп, кандидат на пост главы Белого дома Джозеф Байден и нынешний вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс. На втором снимке присутствовал только арбуз, подписанный как Харрис.

"Трамп, Байден, Пенс и Камала. Счастливого Хэллоуина", — говорится в публикации сотрудника полиции.

В издании уточнили, что заместителя шерифа уволили с занимаемой должности через четыре дня после публикации. Женщина прослужила в правоохранительных органах больше 30 лет.

"Мы возмущены действиями этой бывшей сотрудницы и осуждаем ее поведение", — отметил младший шериф штата Мичиган Майкл МакКейб.

Президент отделения Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP) в Детройте Венделл Энтони уверена, что женщина решила опубликовать такую запись, чтобы приуменьшить значение первого афроамериканского претендента на пост вице-президента.