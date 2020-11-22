Банк биометрических данных россиян и иностранцев появится в РФ к 2023 году

Централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев будет создан в течение трех лет. Об этом заявили в пресс-центре МВД России.

Централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев будет создан в течение трех лет. Об этом заявили в пресс-центре МВД России.

На период с 2021 по 2023 год намечена разработка программного обеспечения. Оно понадобится для формирования, а также ведения и использования централизованного банка данных биометрических параметров, сообщил ТАСС.

О создании информационной системы глава МВД Владимир Колокольцев говорил еще в 2014 году. С ее помощью можно будет идентифицировать личности и неопознанные тела по отпечаткам пальцев, а также по изображению лица и геномной информации.

В январе в России приступили к тестированию банкоматов с функцией распознавания лиц. Чтобы пользоваться ими, нужно иметь при себе банковскую карту.