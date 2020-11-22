Свет в дома жителей Владивостока вернется в ближайшие дни

Энергоснабжение жителей Владивостока, нарушенное в результате циклона, будет восстановлено в течение трех дней. Об этом сказано на сайте правительства Приморья.

Энергоснабжение жителей Владивостока, нарушенное в результате циклона, будет восстановлено в течение трех дней. Об этом сказано на сайте правительства Приморья.

Губернатор региона Олег Кожемяко встречался с директором Владивостокского предприятия электрических сетей Михаилом Никуленко. Тот сообщил, что на территории Владивостока к электричеству пока не подключен 21 центральный тепловой пункт.

"К этим тепловым пунктам мы поэтапно подвозим дизельные электроустановки, которые будут автономно питать их, и поэтапно подключать жителей и другие предприятия", — подчеркнул Никуленко.

На Приморский край в ночь на 19 ноября обрушились осадки в виде дождя, которые затем перешли в снег и ледяной дождь. Из-за непогоды произошли обрывы линий электропередачи. В регионе действует режим ЧС.