Московский Музей Победы показал фильмы о Нюрнбергском процессе

Историк и литератор Александр Звягинцев создал сценарий для четырех фильмов о самом громком судебном процессе XX века. Онлайн-показы состоялись в московском Музее Победы.

Историк и литератор Александр Звягинцев создал сценарий для четырех фильмов о самом громком судебном процессе XX века. Онлайн-показы состоялись в московском Музее Победы.

Первым фильмом в программе стал "Нюрнберг. Свидетели". По сюжету ленты, узник двух концлагерей Мари-Клод Вайян Кутюрье рассказывает о своих днях в заточении Освенцима и Равенсбрюка.

Документальная картина "Нюрнберг. Банальность зла" представила зрителям рассказ психиатра из США Дугласа Келли, который в ходе своих исследований вывел так называемый "вирус нацизма".

"Нюрнберг. Чтобы помнили… Процесс глазами журналистов" рассказал о людях, которые подробно описывали образы немецких палачей и их жертв. И фильм о споре союзников о справедливом суде над обвиняемыми — "Нюрнберг. Процесс, которого могло не быть".

Все киноленты были показаны на русском языке с английскими субтитрами.