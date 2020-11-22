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3:06   22 Ноября 2020
Политика

Трамп готовит заявление о фальсификациях на выборах в Мичигане

Трамп готовит заявление о фальсификациях на выборах в Мичигане

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время выступит с докладом о нарушениях на выборах в штате Мичиган.

Действующий глава Белого дома заявил, что него есть данные о массовых нарушениях в ходе голосования на выборах в президенты США в Джорджии. Об этом он рассказал у себя в Twitter и подчеркнул, что информация, которую преподносят американские СМИ отличается от имеющейся у него.

"Мы покажем массовые и беспрецедентные фальсификации", — рассказал Трамп.

Это уже не первое заявление действующего американского президента по поводу нарушений на выборах в США. Ранее адвокаты Трампа обнародовали доказательство нарушений избирательного процесса сразу в нескольких штатах.

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