Трамп готовит заявление о фальсификациях на выборах в Мичигане

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время выступит с докладом о нарушениях на выборах в штате Мичиган.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время выступит с докладом о нарушениях на выборах в штате Мичиган.

Действующий глава Белого дома заявил, что него есть данные о массовых нарушениях в ходе голосования на выборах в президенты США в Джорджии. Об этом он рассказал у себя в Twitter и подчеркнул, что информация, которую преподносят американские СМИ отличается от имеющейся у него.

"Мы покажем массовые и беспрецедентные фальсификации", — рассказал Трамп.

Это уже не первое заявление действующего американского президента по поводу нарушений на выборах в США. Ранее адвокаты Трампа обнародовали доказательство нарушений избирательного процесса сразу в нескольких штатах.