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2:19   22 Ноября 2020
Происшествия

Участники беспорядков в Гватемале подожгли здание конгресса

Участники беспорядков в Гватемале подожгли здание конгресса

Акции протеста проходят в Гватемале после принятия властями нового бюджета страны. Участники беспорядков разгромили и подожгли здание конгресса.

Антиправительственные митинги проходят по территории всей страны. Сотрудники полиции применяют против демонстрантов слезоточивый газ. Протестующие бросили в здание правительства бутылку с зажигательной смесью, однако пожар быстро удалось потушить.

Участники протестов недовольны новым бюджетом страны, который предполагает уменьшение расходов на образование, здравоохранение и защиту прав человека. Глава страны Алехандро Джамматтеи пообещал наказать всех ответственных за беспорядки.

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#беспорядки #протесты #гватемала

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