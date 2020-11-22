Участники беспорядков в Гватемале подожгли здание конгресса

Акции протеста проходят в Гватемале после принятия властями нового бюджета страны. Участники беспорядков разгромили и подожгли здание конгресса.

Акции протеста проходят в Гватемале после принятия властями нового бюджета страны. Участники беспорядков разгромили и подожгли здание конгресса.

Антиправительственные митинги проходят по территории всей страны. Сотрудники полиции применяют против демонстрантов слезоточивый газ. Протестующие бросили в здание правительства бутылку с зажигательной смесью, однако пожар быстро удалось потушить.

Участники протестов недовольны новым бюджетом страны, который предполагает уменьшение расходов на образование, здравоохранение и защиту прав человека. Глава страны Алехандро Джамматтеи пообещал наказать всех ответственных за беспорядки.