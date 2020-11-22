Глава ВОЗ призвал страны G20 сыграть лидирующую роль в борьбе с пандемией

Страны G20 должны взять на себя лидирующую роль в укреплении солидарности в борьбе с пандемией коронавируса в мире. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Страны G20 должны взять на себя лидирующую роль в укреплении солидарности в борьбе с пандемией коронавируса в мире. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметил, что G20 представляет 80% глобальной экономики и две трети мирового населения. Эти страны, по его словам, должны заняться справедливым распределением вакцины от COVID-19.

"Вы можете обеспечить справедливое распределение вакцины в качестве глобального общественного блага", — подчеркнул Тедрос Аданом Гебреисус.

Пандемия показала, что здравоохранение является основой производительной, устойчивой и стабильной экономики. Глава ВОЗ в связи с этим призвал инвестировать во "всеобщий охват услугами здравоохранения".