Украина планирует продлить закон об особом статусе Донбасса

Украинские власти, вероятнее всего, будут продлевать закон об особом статусе Донбасса. Однако из него могут исключить "формулу Штайнмайера".

Украинские власти, вероятнее всего, будут продлевать закон об особом статусе Донбасса. Однако из него могут исключить "формулу Штайнмайера".

Соответствующее заявление в интервью для телеканала "ТСН" сделал советник по информационной политике делегации Украины в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Он отметил, что в прoчтении Киeва "формула Штайнмайера" является "достаточно гибкой".

"Иначе говоря, вопрос выборов и границы уже реализованы в "плане совместных шагов", который мы уже написали", — отметил Арестович.

Он также добавил, что на восстановление Донбасса может потребоваться сумма от 15 до 21 миллиарда долларов.

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что "формула Штайнмайера" противоречит Минским соглашением и в ней нет ничего содержательного.