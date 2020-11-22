Украина планирует продлить закон об особом статусе Донбасса
Украинские власти, вероятнее всего, будут продлевать закон об особом статусе Донбасса. Однако из него могут исключить "формулу Штайнмайера".
Соответствующее заявление в интервью для телеканала "ТСН" сделал советник по информационной политике делегации Украины в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Он отметил, что в прoчтении Киeва "формула Штайнмайера" является "достаточно гибкой".
"Иначе говоря, вопрос выборов и границы уже реализованы в "плане совместных шагов", который мы уже написали", — отметил Арестович.
Он также добавил, что на восстановление Донбасса может потребоваться сумма от 15 до 21 миллиарда долларов.
Недавно президент России Владимир Путин заявил, что "формула Штайнмайера" противоречит Минским соглашением и в ней нет ничего содержательного.