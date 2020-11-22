США прекратили свои обязательства в рамках Договора по открытому небу

Обязательства Соединенных Штатов в рамках Договора по открытому небу (ДОН) прекращаются 22 ноября. Прошло полгода после подачи ими уведомления о планах выйти из документа.

Обязательства Соединенных Штатов в рамках Договора по открытому небу (ДОН) прекращаются 22 ноября. Прошло полгода после подачи ими уведомления о планах выйти из документа.

Полгода назад президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что решил выйти из ДОН. Государство покидает соглашение через шесть месяцев после уведомления партнеров. Это решение удивило даже европейских союзников США.

В Российской Федерации считают, что такой шаг Вашингтона ставит под угрозу систему контроля над вооружениями, но будущие действия будут зависеть от того, как поведут себя другие участники соглашения.