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0:34   22 Ноября 2020
Политика

Правящая партия лидирует во втором туре парламентских выборов в Грузии

Правящая партия лидирует во втором туре парламентских выборов в Грузии

Кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" обходят конкурентов во всех 17 одномандатных округах во втором туре парламентских выборов, сообщил ЦИК Грузии.

В настоящее время ЦИК подсчитал более половины бюллетеней. Каждый кандидат от "Грузинской мечты", согласно полученным результатам, набрал более 87% голосов избирателей.

В первом туре выборов правящая партия получила 48,22% голосов избирателей и одержала победу в 13 одномандатных округах. Оппозиционные партии итоги выборов не признали, заявив о фальсификациях. Они организовали акции протеста. Второй тур выборов грузинские оппозиционеры бойкотировали.

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