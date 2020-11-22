Правящая партия лидирует во втором туре парламентских выборов в Грузии

Кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" обходят конкурентов во всех 17 одномандатных округах во втором туре парламентских выборов, сообщил ЦИК Грузии.

Кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" обходят конкурентов во всех 17 одномандатных округах во втором туре парламентских выборов, сообщил ЦИК Грузии.

В настоящее время ЦИК подсчитал более половины бюллетеней. Каждый кандидат от "Грузинской мечты", согласно полученным результатам, набрал более 87% голосов избирателей.

В первом туре выборов правящая партия получила 48,22% голосов избирателей и одержала победу в 13 одномандатных округах. Оппозиционные партии итоги выборов не признали, заявив о фальсификациях. Они организовали акции протеста. Второй тур выборов грузинские оппозиционеры бойкотировали.