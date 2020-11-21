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23:49   21 Ноября 2020
Технологии

Си Цзиньпин предложил создать "коды здоровья" для всего населения Земли

Си Цзиньпин предложил создать "коды здоровья" для всего населения Земли

Глава КНР Си Цзиньпин хочет создать международную систему кодов для сбора информации о зараженных коронавирусом.

По итогам саммита G20, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул идею о создании специального идентификатора, который будет служить международным механизмом признания кода здоровья.

Лидер Китая предложил введение специального QR-кода, основанного на результатах тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса. Си Цзиньпин надеется, что к проекту присоединятся многие страны, выведя механизм на международный уровень.

Такая система работает в Китае с весны 2020 года. QR-код содержит информацию о результатах тестов на коронавирус человека и о районах, которые он посетил. Код имеет три цвета: зеленый, желтый, красный. Цвета обозначают эпидемиологическую ситуацию в регионе. Пропуск в общественные заведения с кодом работает по принципу светофора: вход разрешен только с зеленым цветом.

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#g20 #китай #коронавирус #Си Цзиньпин

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