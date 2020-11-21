Си Цзиньпин предложил создать "коды здоровья" для всего населения Земли

Глава КНР Си Цзиньпин хочет создать международную систему кодов для сбора информации о зараженных коронавирусом.

Глава КНР Си Цзиньпин хочет создать международную систему кодов для сбора информации о зараженных коронавирусом.

По итогам саммита G20, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул идею о создании специального идентификатора, который будет служить международным механизмом признания кода здоровья.

Лидер Китая предложил введение специального QR-кода, основанного на результатах тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса. Си Цзиньпин надеется, что к проекту присоединятся многие страны, выведя механизм на международный уровень.

Такая система работает в Китае с весны 2020 года. QR-код содержит информацию о результатах тестов на коронавирус человека и о районах, которые он посетил. Код имеет три цвета: зеленый, желтый, красный. Цвета обозначают эпидемиологическую ситуацию в регионе. Пропуск в общественные заведения с кодом работает по принципу светофора: вход разрешен только с зеленым цветом.