Количество погибших в Москве от коронавируса выросло на 75 за сутки

Число погибших в Москве от коронавирусной инфекции выросло на 75 в течении прошедшего дня.

Число погибших в Москве от коронавирусной инфекции выросло на 75 в течении прошедшего дня.

В Москве от SARS-CoV-2 умерло еще 75 человека за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб. Вчера этот показатель составил 74 человека. Общее число погибших в столице за все время пандемии составило 8308 человека.

Ранее утром стало известно о новых 7168 новых случае заражения коронавирусной инфекцией в Москве.