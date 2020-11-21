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23:17   21 Ноября 2020
Общество

Количество погибших в Москве от коронавируса выросло на 75 за сутки

Количество погибших в Москве от коронавируса выросло на 75 за сутки

Число погибших в Москве от коронавирусной инфекции выросло на 75 в течении прошедшего дня.

В Москве от SARS-CoV-2 умерло еще 75 человека за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб. Вчера этот показатель составил 74 человека. Общее число погибших в столице за все время пандемии составило 8308 человека.

Ранее утром стало известно о новых 7168 новых случае заражения коронавирусной инфекцией в Москве.

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#москва #пандемия #коронавирус

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