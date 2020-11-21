Меркель призвала мировые державы к сплоченности в борьбе с пандемией

Победить коронавирус можно только в случае сплоченной работы мирового сообщества. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель.

Победить коронавирус можно только в случае сплоченной работы мирового сообщества. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель.

Свое мнение канцлер озвучила перед началом встречи стран — участниц Группы двадцати (G20). По словам Меркель, государства должны совместными усилиями бороться с инфекцией, а доступ к вакцине должен быть у всех стран.

Кроме того, необходимо укреплять Всемирную организацию здравоохранения новыми квалифицированными кадрами и регулярным финансированием. Меркель также порекомендовала предоставить большую независимость международным институтам.