Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
23:10   21 Ноября 2020
Политика

Меркель призвала мировые державы к сплоченности в борьбе с пандемией

Меркель призвала мировые державы к сплоченности в борьбе с пандемией

Победить коронавирус можно только в случае сплоченной работы мирового сообщества. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель.

Свое мнение канцлер озвучила перед началом встречи стран — участниц Группы двадцати (G20). По словам Меркель, государства должны совместными усилиями бороться с инфекцией, а доступ к вакцине должен быть у всех стран.

Кроме того, необходимо укреплять Всемирную организацию здравоохранения новыми квалифицированными кадрами и регулярным финансированием. Меркель также порекомендовала предоставить большую независимость международным институтам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#меркель #фрг #пандемия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров