Республиканцы потребовали разобраться с "аномалиями" на выборах в Мичигане

Республиканцы заявили, что на выборах президента США в Мичигане были зафиксированы "цифровые аномалии". Они призвали пересчитать голоса в этом штате.

Республиканцы заявили, что на выборах президента США в Мичигане были зафиксированы "цифровые аномалии". Они призвали пересчитать голоса в этом штате.

Ошибки и неточности, по словам республиканцев, был допущены при обработке бюллетеней в округе Уэйн. Здесь расположен крупнейший город штата – Детройт. Политики призвали отложить сертификацию результатов президентских выборов в Мичигане на 14 дней. За это время, по их словам, нужно "провести полный аудит и расследование аномалий и неточностей".

Результаты выборов президента США власти Мичигана должны утвердить не позднее 7 декабря. Республиканцы уверены, что удовлетворение их требования не повлияет на соблюдение крайнего срока оглашения окончательных итогов.