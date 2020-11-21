Большая половина республиканцев уверена в победе Трампа на выборах

Большинство республиканцев в США считают, что победу на недавних президентских выборах одержал действующий глава государства Дональд Трамп.

Большинство республиканцев в США считают, что победу на недавних президентских выборах одержал действующий глава государства Дональд Трамп.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного службой Reuters-Ipsos.

Опрос проводился в онлайн-формате с 13 по 17 ноября, участие в нем приняли 1 тысяча 346 респондентов, в том числе 496 сторонников Республиканской партии, 598 сторонников Демократической партии США и 252 человека без определенных партийных пристрастий.

Из числа республиканцев лишь 29% респондентов считают, что демократ Джо Байден одержал честную победу на президентских выборах, а 52% республиканцев уверены, что победил Дональд Трамп.

При этом 73% от общего числа участников опроса готовы признать победу Байдена, а 55% респондентов считают, что выборы 3 ноября прошли чисто и законно.

В то же время 68% сторонников Республиканской партии, 16% сторонников Демократической партии и треть респондентов без партийных убеждений высказали мнение, что озвученные результаты выборов были сфальсифицированы.

Напомним, президентские выборы в США прошли более двух недель назад – 3 ноября 2020 года. Однако окончательно их результаты не подведены до сих пор. Несмотря на попытки кандидата Демократической партии бывшего вице-президента США Джо Байдена заявить о своей победе, действующий глава государства республиканец Дональд Трамп настаивает на пересчете голосов в ряде ключевых штатов. При этом Трамп заявляет, что в некоторых штатах Байден добился лидирующих позиций только за счет вброса фальшивых избирательных бюллетеней и фальсификации итогов подсчета голосов.

По словам Трампа, Байден «украл у него выборы», и он не признает его победу, а будет добиваться пересмотра итогов выборов через суды.