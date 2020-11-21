Макрон призвал снабдить развивающиеся страны вакцинами от COVID-19

Развивающиеся страны должны получить вакцины от COVID-19. Об этом французский президент Эммануэль Макрон заявил во время онлайн-конференции лидеров G20.

Развивающиеся страны должны получить вакцины от COVID-19. Об этом французский президент Эммануэль Макрон заявил во время онлайн-конференции лидеров G20.

Макрон считает, что в стратегии распространения первых доз вакцины важно отказаться от "национального эгоизма". Следует, по его словам, опираться на финансовые возможности и нужды систем здравоохранения разных стран по всему миру.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России. Об этом 11 августа объявил президент РФ Владимир Путин. Регистрация второй российской вакцины состоялась в октябре. Проведенные испытания доказали эффективность препаратов.