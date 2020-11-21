Протурецкие наемники набирают подростков в ряды СНА

"Сирийская национальная армия" (СНА), поддерживаемая Анкарой, вербует детей. Такие данные опубликовал турецкий Фонд политических, экономических и социальных исследований (SETA).

"Сирийская национальная армия" (СНА), поддерживаемая Анкарой, вербует детей. Такие данные опубликовал турецкий Фонд политических, экономических и социальных исследований (SETA).

Информацию собрал эксперт SETA Омер Озкизилджик. Он сообщает, что сейчас в рядах СНА насчитывается порядка сотни бойцов в возрасте от 18 до 20 лет. Почти все они воюют в составе группировки более четырех лет. Соответственно, некоторые молодые люди были наняты организацией в возрасте 14 лет, передает Федеральное агентство новостей.

SETA вскоре удалил исследование со своего сайта, так как оно вызвало интерес общественности. Однако данные довольно долго находились в Сети, и теперь их невозможно полностью стереть.