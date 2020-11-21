США шпионят за потенциальными покупателями истребителей F-35 в Европе

Неприятная правда о деятельности США всплыла в Европе. Во время переговоров о покупке Данией истребителей у шведского производителя американское АНБ шпионило за датчанами.

Неприятная правда о деятельности США всплыла в Европе. Во время переговоров о покупке Данией истребителей у шведского производителя американское АНБ шпионило за датчанами.

Скандал случился после приобретения Данией у США истребителей F-35. Ранее Копенгаген рассматривал возможность покупки шведских самолетов Gripen у концерна SAAB. Все время, пока шли переговоры со шведской стороной, американские спецслужбы вели сбор разведданных.

Как указали в СМИ, утечку обнаружили в датской разведке, след привел к американским дата-центрам на одной из скандинавских военных баз США. Здесь информацию о переговорах датских властей и все сведения о сотрудниках компании SAAB собирало Агентство национальной безопасности. Как именно США распорядились собранными сведениями остается неизвестно. В конечном итоге Дания отказалась от покупки шведских самолетов и заключила контракт на поставку истребителей пятого поколения США. Однако эксперты отмечают, что покупка самолетов у SAAB могла стать хорошей сделкой: Gripen отличаются как мощностью, так и простотой сборки. Однако США не стесняются использовать против своих конкурентов на международном рынке вооружений различные ухищрения, чтобы обеспечить себе продажи баснословно дорогих F-35. Подобным образом Вашингтон поступил с Польшей. В январе Варшава заказала у Вашингтона 32 истребителя.