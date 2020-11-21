Замначальника самарской полиции подозревают в получении взятки

Начальника полиции в Самаре подозревают в том, что он получил взятку от местного лидера преступной группировки в виде транспортного средства марки "Нива".

Начальника полиции в Самаре подозревают в том, что он получил взятку от местного лидера преступной группировки в виде транспортного средства марки "Нива".

Сейчас по факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело, где фигурирует имя главы местной банды "Законовские" Сергея Гафурова, сообщают местные СМИ со ссылкой на правозащитника сотрудника правоохранительных органов Валерия Лапичкого.

Он обратил внимание на тот факт, что в материалах следствия, речь идет о машине, чья стоимость превышает сумму в 300 тысяч рублей. Ее якобы могли подарить его клиенту в 2010 году. Однако у полицейского было такого автомобиля за последние десять лет. Сейчас устанавливаются все подробности ситуации.