США поставили на Навального в вопросе блокировки "Северного потока – 2"

Конгресс США поддержал версию о якобы отравлении блогера Алексея Навального и потребовал от правительства дать России "полноценный ответ". Ситуацию оценил юрист Илья Ремесло.

Конгресс США поддержал версию о якобы отравлении блогера Алексея Навального и потребовал от правительства дать России "полноценный ответ". Ситуацию оценил юрист Илья Ремесло.

В контексте "отравления" законодатели США решили вспомнить про необходимость блокировки "Северного потока – 2". Соратники Навального эту новость никак не прокомментировали. Резолюция США носит рекомендательный характер и не имеет юридической силы. Ее зачитали практически в пустом зале Палаты представителей. Ситуация с Навальным описана лишь в общих чертах. Однако самый яркий момент заседания был посвящен санкциям в отношении газопровода "Северный поток – 2".

Авторы резолюции решили использовать Навального в качестве предлога для давления на Россию через газовый проект. Если блогера поддерживают в основном демократы, то против реализации "Северного потока – 2" выступают обе американские партии. Говоря о новой резолюции США, юрист Илья Ремесло отметил, что Алексей Навальный затрагивается в ней косвенно. Блогер не комментировал сложившуюся ситуацию, так как опасается, считает собеседник Федерального агентства новостей.

"Навальный банально боится. Если он открыто заявит, что выступает на стороне всего этого, против него могут быть применены санкции российским государством, поскольку это уже будет государственная измена с полным составом", – заявил юрист.

Более того, Навальный просто по умолчанию не может выступать против инициатив, озвучиваемых американскими политиками, ведь он на них работает, отметил Ремесло. У блогера действительно есть поддержка в правительстве США. Однако продвигать его никто не намерен, убежден юрист. Его используют "в пассивной роли". Однако сам Навальный хочет большей поддержки. Для этого он и его сторонники в ходе выборов президента США отрабатывали повестку, дискредитирующую действующего президента США Дональда Трампа.